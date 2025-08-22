Milano
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.27
Germania, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
22 agosto 2025 - 09.00
Germania,
PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
