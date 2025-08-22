Milano 10:11
43.095 +0,19%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:11
9.300 -0,10%
Francoforte 10:11
24.285 -0,04%

Germania, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Germania, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
