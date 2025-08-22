Juventus annuncia cessione Douglas Luiz al Nottingham Forest

(Teleborsa) - La Juventus Football Club
ha raggiunto un accordo con il Nottingham Forest FC,
per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo
, a fronte di un corrispettivo di 3 milioni di euro
.
L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo
i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a 25 milioni di euro
, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.