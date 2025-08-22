Milano 14:22
Messico, PIL secondo trimestre in crescita dello 0,6% nonostante dazi

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2025, il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Messico ha registrato una crescita trimestrale dello 0,6% e una crescita annua dell'1,2% in termini reali destagionalizzati. Lo ha comunicato l'istituto nazionale di statistica, dimostrando che l'economia è cresciuta nonostante la rilevante minaccia di dazi da parte dell'amministrazione statunitense.

La performance trimestrale è stata la seguente: il PIL delle attività terziarie è aumentato dello 0,8% e quello delle attività secondarie dello 0,7%. Il PIL delle attività primarie è diminuito del 2,4%. Su base annua, le attività primarie sono aumentate del 2,6% e quelle terziarie dell'1,8%. Le attività secondarie sono diminuite dello 0,3% in termini reali nel secondo trimestre del 2025.

Nel primo semestre del 2025, il PIL è cresciuto dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.
