Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:57
23.538 +1,71%
Dow Jones 19:57
45.688 +2,02%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Mohawk Industries, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Mohawk Industries, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Effervescente la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mohawk Industries rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 136,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 127,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 121,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```