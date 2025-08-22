Netskope presenta documenti alla SEC per IPO sul Nasdaq

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nella sicurezza e nel networking moderni per l'era del cloud e dell'intelligenza artificiale, ha depositato i documenti alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per un'offerta pubblica inizialecon il simbolo "NTSK".Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. L'offerta èagiranno in qualità diper l'offerta proposta. BMO, TD Cowen, Citizens Capital, Mizuho, ??Wells Fargo e Deutsche Bank agiranno in qualità di book-running manager aggiuntivi. Oppenheimer, BTIG, KeyBanc, Piper Sandler, William Blair, Santander e Credit Agricole fungeranno da bookrunner.