Milano 14:22
43.246 +0,54%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:22
9.314 +0,05%
Francoforte 14:22
24.283 -0,04%

Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
