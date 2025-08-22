Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia
, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari italiana
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,61 Euro. Primo supporto visto a 21,07. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)