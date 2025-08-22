Milano 14:23
43.257 +0,57%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:23
9.314 +0,05%
Francoforte 14:23
24.285 -0,03%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari italiana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,61 Euro. Primo supporto visto a 21,07. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,72.

Teleborsa
