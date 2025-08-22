UK, Antitrust avvia indagine sulla fusione Getty Images-Shutterstock

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA
) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha avviato un'indagine
sulla prevista acquisizione di Shutterstock
da parte di Getty Images
.
La fine del periodo iniziale e il termine ultimo per la CMA per annunciare la propria decisione in merito al rinvio della fusione per un'indagine di fase 2 sono il 20 ottobre 2025
.
A gennaio 2025
Getty Images e Shutterstock hanno stipulato un accordo
di fusione per creare una società di contenuti visivi dal valore di circa 3,7 miliardi di dollari, che si chiamerà Getty Images Holdings e continuerà a essere quotata al New York Stock Exchange con il simbolo "GETY".