UK, Antitrust avvia indagine sulla fusione Getty Images-Shutterstock
(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha avviato un'indagine sulla prevista acquisizione di Shutterstock da parte di Getty Images.

La fine del periodo iniziale e il termine ultimo per la CMA per annunciare la propria decisione in merito al rinvio della fusione per un'indagine di fase 2 sono il 20 ottobre 2025.

A gennaio 2025 Getty Images e Shutterstock hanno stipulato un accordo di fusione per creare una società di contenuti visivi dal valore di circa 3,7 miliardi di dollari, che si chiamerà Getty Images Holdings e continuerà a essere quotata al New York Stock Exchange con il simbolo "GETY".
