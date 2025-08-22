Milano 16:21
43.456 +1,03%
Nasdaq 16:21
23.452 +1,34%
Dow Jones 16:21
45.420 +1,42%
Londra 16:21
9.347 +0,41%
Francoforte 16:17
24.430 +0,56%

Workday, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Workday, quotazioni in calo a New York
Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che tratta in perdita del 6,58% sui valori precedenti.
Condividi
```