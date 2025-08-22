Worldline declassata a "BB" da S&P con performance operativa inferiore alle attese

Worldline

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, colosso francese dei pagamenti,. L', riflettendo la possibilità che l'agenzia di rating potrebbe abbassare ancora il rating se la leva finanziaria della società dovesse rimanere superiore a 4,0x o se il FOCF rimanesse inferiore al 10% del debito, il che potrebbe verificarsi qualora i ricavi e il margine di Worldline continuassero a indebolirsi.Nonostante operi in un settore in crescita, S&P prevede che idi Worldline, una revisione al ribasso rispetto alla precedente previsione di crescita dell'1%. Questo calo è dovuto all', in particolare nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI), a seguito di problemi nella fornitura di hardware e di una maggiore concorrenza. La traiettoria di crescita dei ricavi è inoltre influenzata dalle cessazioni di attività commerciali nel portafoglio ad alto rischio di marca e dalla risoluzione del suo contratto più importante nel segmento dei servizi finanziari a causa del re-insourcing. Sebbene la debolezza macroeconomica e i cambiamenti nei modelli di spesa dei consumatori contribuiscano al contesto difficile, la traiettoria dei ricavi di Worldline è più debole rispetto a quella dei suoi concorrenti (tra cui) e del settore in generale, che ha registrato una crescita negli ultimi anni e trimestri.Inoltre, prevede che ilrettificato di Worldline sarà debole, attestandosi a circa il 10% nel 2025, dal 19,2% del 2023, portando a unin pareggio. Infine, prevede che il rapporto/EBITDA rettificato raggiungerà 4,5 volte nel 2025, in aumento rispetto a 3,9 volte nel 2024.