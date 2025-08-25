Agricoltura, Carloni: “Al via i crediti d’imposta per la formazione. Giovani al centro"

(Teleborsa) - "A partire da oggi, lunedì 25 agosto e fino al 24 settembre 2025
, prende il via il credito d’imposta per la formazione nella gestione delle aziende agricole rivolto ai giovani.
Si tratta di un risultato fortemente voluto dalla Lega
che ha sempre lavorato per il rafforzamento dell’imprenditoria agricola giovanile. Questa, infatti, ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione
e averli messi al centro della nostra azione è l’obiettivo che ci eravamo dati". Così il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, il deputato della Lega Mirco Carloni
, autore della legge che introduce il credito d’imposta per la formazione in agricoltura.
"Oggi, più che mai, è necessario acquisire nuove competenze
per rendere le aziende competitive e moderne e pronte a reggere le sfide future. L’esperienza maturata in questi anni, e che ho voluto concretizzare con questa legge, mi porta a una convinzione precisa: la redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze
messe in campo da chi le guida, imprenditori e manager. Questa misura, di cui sono promotore e primo firmatario, è il frutto di un lavoro concreto, fatto di ascolto, confronto e di una volontà politica chiara. La Lega continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra
: dobbiamo costruire il futuro migliore per l’agricoltura italiana", conclude Carloni.