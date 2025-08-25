Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:40
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:40
45.348 -0,62%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6159. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6186 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6149.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```