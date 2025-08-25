Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:40
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:40
45.348 -0,62%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

La giornata del 24 agosto chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,03%.

Nel breve periodo, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9406 e supporto a 0,9375. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,9437.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```