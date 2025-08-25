Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
La giornata del 24 agosto chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,03%.
Nel breve periodo, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9406 e supporto a 0,9375. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,9437.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)