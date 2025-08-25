Asset digitali: deflussi iniziali mitigati da rally di Ethereum dopo Jackson Hole

(Teleborsa) - Gli asset digitali
"hanno visto movimenti contrastanti la scorsa settimana,
con deflussi complessivi pari a 1,43 miliardi di dollari, ma anche segnali di recupero g
razie ad un cambiamento di sentiment degli investitori verso il termine della settimana. Dopo una fase iniziale caratterizzata da deflussi di $2 miliardi, legati alle preoccupazioni per la politica monetaria della Federal Reserve, il tono si è rapidamente invertito in seguito all’intervento di Jerome Powell al Jackson Hole Symposium".
Lo spiega James Butterfill,
Head of Research di CoinShares. Il suo discorso -
spiega l'esperto nella sua analisi - "interpretato come più accomodante del previsto, ha infatti stimolato afflussi per 594 milioni di dollari, mentre i volumi di scambio degli ETP hanno raggiunto i $38 miliardi, circa il 50% sopra la media -4,000 annuale".
Questo cambio di tono "si è riflesso con maggiore evidenza su Ethereum r
ispetto a Bitcoin. Ethereum, infatti, ha mostrato un forte recupero a metà settimana, contenendo i deflussi a 440 milioni di dollari contro il miliardo di Bitcoin. Da inizio mese, Ethereum registra afflussi per $2,5 miliardi,
mentre Bitcoin ha visto deflussi netti per $1 miliardo
, segnando un cambiamento significativo nel sentiment degli investitori verso i due asset".
"A livello annuale, gli afflussi in Ethereum
rappresentano il 26% del totale degli asset in gestione, contro l’11% di Bitcoin
. Anche diversi altcoin
hanno registrato afflussi,
in particolare XRP ($25 milioni), Solana ($12 milioni) e Cronos (
$4,4 milioni). Le performance meno positive
hanno riguardato Sui (-$12,9 milioni) e Ton (-$1,5 milioni)".(Foto: © traviswolfe / 123RF)