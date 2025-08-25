Asset digitali: deflussi iniziali mitigati da rally di Ethereum dopo Jackson Hole

(Teleborsa) - Glicon deflussi complessivi pari a 1,43 miliardi di dollari, ma ancherazie ad un cambiamento di sentiment degli investitori verso il termine della settimana. Dopo una fase iniziale caratterizzata da deflussi di $2 miliardi, legati alle preoccupazioni per la politica monetaria della Federal Reserve, il tono si è rapidamente invertito in seguito all’intervento diLo spiegaHead of Research di CoinShares.spiega l'esperto nella sua analisi - "interpretato come più accomodante del previsto, ha infatti stimolato afflussi per 594 milioni di dollari, mentre i volumi di scambio degli ETP hanno raggiunto i $38 miliardi, circa il 50% sopra la media -4,000 annuale".Questo cambio di tonoispetto a Bitcoin. Ethereum, infatti, ha mostrato un forte recupero a metà settimana, contenendo i deflussi a 440 milioni di dollari contro il miliardo di Bitcoin. Da inizio mese, Ethereum registra afflussi permentre, segnando un cambiamento significativo nel sentiment degli investitori verso i due asset"."A livello annuale,rappresentano il 26% del totale degli asset in gestione, contro. Anchehanno registratoin particolare$4,4 milioni). Le performancehanno riguardato Sui (-$12,9 milioni) e Ton (-$1,5 milioni)".