Milano 25-ago
0 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,77%

Il Dow Jones archivia la giornata a 45.282,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,77%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,77%, termina le contrattazioni a 45.282,47 punti.
Condividi
```