Milano
25-ago
0
0,00%
Nasdaq
25-ago
23.426
-0,31%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
25-ago
24.273
0,00%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 05.52
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,77%
Il Dow Jones archivia la giornata a 45.282,47 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2025 - 22.03
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,77%, termina le contrattazioni a 45.282,47 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,77%
