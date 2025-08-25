Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:45
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:45
45.370 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,33%
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,33%, a quota 7.943 in apertura.
