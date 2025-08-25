Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:45
23.509
+0,05%
Dow Jones
19:45
45.370
-0,57%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,33%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,33%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.943 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2025 - 09.03
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,33%, a quota 7.943 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,5%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,33%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,49%
Argomenti trattati
Parigi
(74)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,59%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,12%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,43%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,50%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,57%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,44%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,02%)