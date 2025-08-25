Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:46
23.505 +0,03%
Dow Jones 19:46
45.374 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,54% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 45.385,75 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 45.385,75 punti.
