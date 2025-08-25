Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 22/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,78 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 2,64 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,41 miliardi di azioni, rispetto a 0,42 miliardi precedenti.Tra i 634 titoli scambiati sul listino milanese, 438 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 157 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 39 azioni.