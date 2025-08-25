Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:46
23.505 +0,03%
Dow Jones 19:46
45.374 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 22/08/2025

Finanza
Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 22/08/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,78 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 2,64 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,41 miliardi di azioni, rispetto a 0,42 miliardi precedenti.

Tra i 634 titoli scambiati sul listino milanese, 438 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 157 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 39 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```