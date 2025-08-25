Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:47
23.507 +0,04%
Dow Jones 19:47
45.372 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,06% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 43.336,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,06% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,06% alle 13:00 e scambia a 43.336,86 punti.
Condividi
```