Milano
17:35
43.433
0,00%
Nasdaq
18:34
25.584
-0,42%
Dow Jones
18:34
47.728
-0,47%
Londra
17:35
9.645
-0,23%
Francoforte
17:35
24.046
+0,07%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 18.51
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,09%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.395,35 punti
08 dicembre 2025 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un -0,09%, a quota 43.395,35 in apertura.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto