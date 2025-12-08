Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:34
25.584 -0,42%
Dow Jones 18:34
47.728 -0,47%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,06% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 43.404,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,06% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,06% alle 10:30 e scambia a 43.404,71 punti.
Condividi
```