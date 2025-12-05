Milano 10:44
43.549 +0,07%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:44
9.727 +0,16%
Francoforte 10:44
23.970 +0,37%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,17%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.594,21 punti

In breve, Finanza
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,17%, a quota 43.594,21 in apertura.
