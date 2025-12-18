Milano
11:10
44.235
+0,31%
Nasdaq
17-dic
24.648
0,00%
Dow Jones
17-dic
47.886
-0,47%
Londra
11:10
9.804
+0,31%
Francoforte
11:10
24.000
+0,16%
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 11.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 10:30)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 10:30)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 44.153,12 punti
In breve
,
Finanza
18 dicembre 2025 - 10.30
Milano passa di mano con un trascurabile +0,12% alle 10:30 e scambia a 44.153,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,06% alle 10:30)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,07% alle 13:00)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,13%)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,29%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,03%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,06%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto 0%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,07%)
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto