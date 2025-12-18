Milano 11:10
44.235 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:10
9.804 +0,31%
Francoforte 11:10
24.000 +0,16%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 44.153,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,12% alle 10:30 e scambia a 44.153,12 punti.
Condividi
```