Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,1% alle 16:00)

Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 44.637,72 punti

Milano passa di mano con un trascurabile +0,1% alle 16:00 e scambia a 44.637,72 punti.
