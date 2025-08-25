Equita, commenti Powell favoriscono azionario e penalizzano dollaro

FinecoBank

(Teleborsa) - D al simposio di Jackson Hole, il Presidente della FEDha aperto la porta a un. "Il focus della FED sembra— alimentati dai dazi, ma considerati in gran parte temporanei — a. I commenti di Powell sono statirispetto alle attese del mercato e rispetto alla sua conferenza di luglio - commenta, Responsabile Research Team di- evidenziando che 'il bilancio dei rischi sembra spostarsi' verso l’occupazione e che ciò 'potrebbe giustificare un aggiustamento della politica monetaria'".Powell ha anche annunciato un aggiornamento e unaintrodotti nel 2020: il(Flexible Average Inflation Targeting - che consentiva di compensare periodi di inflazione bassa con fasi sopra il 2%), l’enfasi sull’(Effective Lower Bound - il vincolo dei tassi vicini a zero) e il(dove ora la massima occupazione è definita come un livello sostenibile nel tempo, in equilibrio con la stabilità dei prezzi, e non solo come carenza occupazionale). "Questi cambiamenti - afferma l'analista - sonointrodotte nel 2020, ma restituisconoalla banca centrale, rendendola più pronta a reagire in modo simmetrico ai dati su inflazione e occupazione".L’intervento di Powell inizia ad, almeno in parte,avanzate a metà agosto dal, che aveva suggerito l’avvio di un ciclo di riduzione dei tassi complessivamente pari a 150 bps, con un primo taglio di 50 bps già a settembre, ritenendo il tasso neutrale circa 1.5% al di sotto dell’attuale livello dei Fed Funds (4.25–4.50%). Lo stesso Bessent ha evidenziato che glicommerciali potrebbero superare i, contribuendo così a. Tuttavia, il mercato del lavoro USA sta mostrando segnali di rallentamento, probabilmente accentuati proprio dalle misure tariffarie. In questo contesto, riteniamo cheal fine di ridurre l’onere degli interessi sul debito e favorire un’accelerazione della crescita nominale".Ne deriva, secondo De Bellis unonel medio termine e per gli asset reali, main termini di rendimenti reali per lee per ilDopo l’intervento di Powell, il mercato prezza con l’81% di probabilità (dal 72% precedente) un taglio di 25 bps già alla riunione di settembre. Nel complesso, le attese vedono due tagli della FED entro fine 2025 (–54 bps, tasso atteso al 3.78%) e un’ulteriore discesa fino al 3% entro fine 2026. In Europa, invece, laha mantenuto invariato il costo del denaro nell’ultima riunione di fine luglio, con il tasso sui depositi al 2%, e ha posto requisiti elevati per un taglio a settembre, affermando che la banca centrale si trova "in una posizione favorevole". "Noi stimiamo al massimo undei tassi, anche in considerazione della spinta attesa dagli investimenti pubblici e privati in Germania. - afferma l'esperto - La curva prezza una riduzione dei tassi BCE fino al 1.75% a fine 2026 (-18bps), con una media dell’Euribor 3M nel 2026 del 1.96%, che sale al 2.15% nel 2027 e 2.34% nel 2028",Il tono più dovish di Powell e il probabile avvio del ciclo di tagli hanno portato ad un(USD dollar index -0.9%, USD/EUR a 1.17 da 1.16). "Manteniamo unsul dollaro USA, ritenendo che il(deficit/PIL atteso rimanere al 6% nei prossimi anni), unito alla crescente necessità di iniettare liquidità per “monetizzare” il debito pubblico (debito/PIL quasi al 120% entro un decennio dal 98% attuale), continuerà a rappresentare un freno strutturale alla forza del dollaro".alle dichiarazioni di Powell (S&P500 +1.5%, Nasdaq +1.9%, Stoxx600 +0.4%). Manteniamo unasull’azionario, con una preferenza per l’Europa, dove ci attendiamo che la ripresa degli investimenti in Germania possa tornare a fare da traino per l’intera area. In ogni caso, dopo la forte corsa dei mercati – concentrata soprattutto su alcuni settori e temi d’investimento – manteniamo un buffer di liquidità pronto a essere impiegato in caso di correzioni e maggiore volatilità nelle prossime settimane. Nonostante il re-rating da inizio anno, le", spiega De Bellis, aggiungendo "i nostriraccomandato principale sono:, mentre nel portafoglio mid-small".