Madrid: performance negativa per ACS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Actividades de Construccion y Servicios
, che mostra un decremento dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale della società di costruzioni spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di ACS
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)