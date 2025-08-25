Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:52
23.514 +0,07%
Dow Jones 19:52
45.379 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Madrid: performance negativa per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per ACS
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, che mostra un decremento dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale della società di costruzioni spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di ACS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```