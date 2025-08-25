Madrid: performance negativa per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

società di costruzioni spagnola

Ibex 35

ACS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,95%.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,03 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)