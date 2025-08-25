Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:56
23.517 +0,08%
Dow Jones 19:56
45.379 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

New York: seduta molto difficile per Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che tratta in perdita del 7,98% sui valori precedenti.
