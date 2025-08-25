Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:59
23.510 +0,05%
Dow Jones 19:59
45.372 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che mostra un decremento dell'1,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power rispetto all'indice.


Le implicazioni tecniche complessive di Alerion Clean Power evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 18,97 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 19,41. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 18,81.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
