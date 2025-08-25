Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che mostra un decremento dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche complessive di Alerion Clean Power
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 18,97 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 19,41. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 18,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)