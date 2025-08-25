Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 20:00
23.505 +0,03%
Dow Jones 20:00
45.362 -0,59%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano
In lieve calo il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata sotto la parità a 84.153,62 punti.
Condividi
```