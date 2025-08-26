Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Seduta in frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,8058.
Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8089. Possibile una discesa fino al bottom 0,8019. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8159.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)