Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2025

(Teleborsa) - Martedì 26/08/2025
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89 punti)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. -9,3%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -17 punti; preced. -20 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 96,3 punti; preced. 97,2 punti)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))