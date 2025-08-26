Milano 25-ago
43.228 0,00%
Nasdaq 25-ago
23.426 -0,31%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 25-ago
24.273 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2025
(Teleborsa) -
Martedì 26/08/2025
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. -9,3%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -17 punti; preced. -20 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 96,3 punti; preced. 97,2 punti)


