Milano
13:53
42.747
-1,11%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
13:53
9.277
-0,48%
Francoforte
13:53
24.156
-0,48%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.156,4 Euro
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 09.18
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,71%, a quota 15.156,4 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,49%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,27%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,03%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,62%
Argomenti trattati
Borsa
(875)
·
Madrid
(32)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,80%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,32%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,34%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,55%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,85%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,25%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,36%)