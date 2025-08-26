Milano 13:53
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.156,4 Euro

In breve, Finanza
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,71%, a quota 15.156,4 in apertura.
