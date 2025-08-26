Milano 13:54
42.746 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:54
9.277 -0,48%
Francoforte 13:54
24.156 -0,48%

Borsa: Milano apre in rosso dello 0,65%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 42.944,88 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,65%), a quota 42.944,88 in apertura.
