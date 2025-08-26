Milano
26-ago
0
0,00%
Nasdaq
26-ago
23.525
+0,43%
Dow Jones
26-ago
45.418
+0,30%
Londra
26-ago
9.266
-0,60%
Francoforte
26-ago
24.153
-0,50%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 02.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 23.525,29 punti
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 22.03
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,43% e termina la sessione a 23.525,29 punti.
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(87)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,43%
