Martedì 26 Agosto 2025, ore 21.00
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,94%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,94%
Ibex 35 archivia la giornata a 15.122,1 Euro
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dello 0,94%, terminando gli scambi a 15.122,1 Euro.
