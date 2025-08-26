Milano 13:55
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,11%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.868,38 punti

In breve, Finanza
Shanghai amplia la performance positiva dell'1,11% e chiude a 3.868,38 punti.
