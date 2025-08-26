Milano 26-ago
0 0,00%
Nasdaq 26-ago
23.525 +0,43%
Dow Jones 26-ago
45.418 +0,30%
Londra 26-ago
9.266 -0,60%
Francoforte 26-ago
24.153 -0,50%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,30%

Il Dow Jones termina gli scambi a 45.418,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,30%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,30% e chiude a 45.418,07 punti.
Condividi
```