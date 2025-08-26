Milano
26-ago
0
0,00%
Nasdaq
26-ago
23.525
+0,43%
Dow Jones
26-ago
45.418
+0,30%
Londra
26-ago
9.266
-0,60%
Francoforte
26-ago
24.153
-0,50%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 02.48
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,30%
Il Dow Jones termina gli scambi a 45.418,07 punti
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,30% e chiude a 45.418,07 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,30%
