Francoforte: risultato positivo per United Internet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di United Internet
, con una variazione percentuale del 2,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Internet
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di United Internet
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,59. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)