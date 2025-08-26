Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica
, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bayer
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,9 Euro. Primo supporto visto a 28,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)