Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bayer. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,9 Euro. Primo supporto visto a 28,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,78.

