Interactive Brokers sostituisce Walgreens nell'indice S&P 500

(Teleborsa) - Il broker online statunitense Interactive Brokers Group
, componente dell'S&P MidCap 400, sostituirà Walgreens Boots Alliance
, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, nell'S&P 500
. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, la società che gestisce l'indice, con la modifica che sarà efficace all'apertura delle contrattazioni di giovedì 28 agosto.
L'avvicendamento arriva perchè Sycamore Partners sta acquisendo Walgreens Boots Alliance
in un'operazione che dovrebbe essere completata a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive.
Di conseguenza, Talen Energy
sostituirà Interactive Brokers Group nell'S&P MidCap 400
.Kinetik Holdings
sostituirà Pacific Premier Bancorp
nell'indice S&P SmallCap 600
a partire dall'apertura delle contrattazioni di martedì 2 settembre. Columbia Banking System, componente dell'indice S&P MidCap 400, sta acquisendo Pacific Premier Bancorp in un accordo che dovrebbe concludersi a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive.(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)