Interactive Brokers sostituisce Walgreens nell'indice S&P 500

Pacific Premier Bancorp

(Teleborsa) - Il broker online statunitense, componente dell'S&P MidCap 400,, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, nell'. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, la società che gestisce l'indice, con la modifica che sarà efficace all'apertura delle contrattazioni di giovedì 28 agosto.L'avvicendamento arriva perchèin un'operazione che dovrebbe essere completata a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive.Di conseguenza,sostituirà Interactive Brokers Group nell'sostituirànell'indicea partire dall'apertura delle contrattazioni di martedì 2 settembre. Columbia Banking System, componente dell'indice S&P MidCap 400, sta acquisendo Pacific Premier Bancorp in un accordo che dovrebbe concludersi a breve, in attesa delle condizioni di chiusura definitive.