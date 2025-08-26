Londra: in calo Coca Cola HBC

più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola

Coca Cola HBC

FTSE 100

distributore dei prodotti Coca Cola

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,93%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 37,5 sterline con prima area di resistenza vista a 38,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)