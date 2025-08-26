Milano 14:01
Londra: perdite consistenti per Associated British Foods

Londra: perdite consistenti per Associated British Foods
(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di prodotti alimentari e da forno, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Associated British Foods mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22,48 sterline. Rischio di discesa fino a 21,98 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 22,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
