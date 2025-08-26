Milano
14:01
42.740
-1,13%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:01
9.281
-0,44%
Francoforte
14:01
24.158
-0,48%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: performance negativa per Compass Group
Londra: performance negativa per Compass Group
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 13.00
Si muove verso il basso il
leader mondiale nella ristorazione
, con una flessione del 2,67%.
Condividi
Leggi anche
Londra: giornata depressa per Compass Group
Londra: rosso per Compass Group
Londra: performance negativa per Ocado Group
Londra: brusca correzione per Ocado Group
Titoli e Indici
Compass
-2,64%
Altre notizie
Londra: Intertek Group scende verso 45,43 sterline
Londra: performance negativa per Unite Group
Londra: andamento sostenuto per NatWest Group
Londra: risultato positivo per Ocado Group
Londra: balza in avanti NatWest Group
Londra: performance negativa per Marks & Spencer