Milano 16:36
42.688 +0,92%
Nasdaq 16:36
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:36
46.708 +0,56%
Londra 16:36
9.598 +0,66%
Francoforte 16:36
23.431 +0,83%

Londra: rosso per Compass Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Compass Group
(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nella ristorazione, che passa di mano con un calo del 2,33%.

Lo scenario su base settimanale di Compass Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di Compass Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,49 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,54, mentre il primo supporto è stimato a 23,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```