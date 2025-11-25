Londra: rosso per Compass Group

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nella ristorazione
, che passa di mano con un calo del 2,33%.
Lo scenario su base settimanale di Compass Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Compass Group
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,49 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,54, mentre il primo supporto è stimato a 23,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)