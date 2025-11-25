Londra: rosso per Compass Group

leader mondiale nella ristorazione

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,33%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,49 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,54, mentre il primo supporto è stimato a 23,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)