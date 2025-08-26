Londra: rosso per Compass Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nella ristorazione
, con una flessione del 2,25%.
L'andamento di Compass Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di breve periodo di Compass Group
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,9 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)