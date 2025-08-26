Milano 14:01
Migliori e peggiori
Londra: rosso per Compass Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nella ristorazione, con una flessione del 2,25%.

L'andamento di Compass Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di breve periodo di Compass Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,9 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
