Londra: scambi al rialzo per Burberry

(Teleborsa) - Avanza la maison del lusso inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica
rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,27 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,69. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 13,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)