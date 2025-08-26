Milano 14:01
Londra: scambi al rialzo per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Burberry
(Teleborsa) - Avanza la maison del lusso inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,27 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,69. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 13,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
