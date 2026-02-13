Londra: si concentrano le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso inglese
, con un ribasso dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Burberry
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,83 sterline. Supporto stimato a 11,67. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)