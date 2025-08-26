Milano 14:01
42.740 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:01
9.281 -0,44%
Francoforte 14:01
24.158 -0,48%

Londra: scambi al rialzo per Fresnillo
Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento, con una variazione percentuale del 2,25%.
