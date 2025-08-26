Milano
14:01
42.740
-1,13%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
14:01
9.281
-0,44%
Francoforte
14:01
24.158
-0,48%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per Fresnillo
Londra: scambi al rialzo per Fresnillo
Migliori e peggiori
,
In breve
26 agosto 2025 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
leader mondiale dell'argento
, con una variazione percentuale del 2,25%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Londra: rally per Fresnillo
Londra: andamento sostenuto per Fresnillo
Titoli e Indici
Fresnillo
+1,89%
Altre notizie
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
Londra: Fresnillo sale verso 16,23 sterline
Fresnillo, prevale lo scenario rialzista a Londra
Londra: andamento negativo per Fresnillo