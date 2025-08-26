Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,25%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Fresnillo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,38 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)