Milano 14:02
42.739 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:02
9.282 -0,42%
Francoforte 14:02
24.163 -0,45%

Londra: scambi in positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,25%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,38 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```