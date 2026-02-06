Londra: risultato positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento
, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)