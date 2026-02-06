Milano 13:44
45.643 -0,38%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:44
10.324 +0,14%
Francoforte 13:44
24.622 +0,53%

Londra: risultato positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```